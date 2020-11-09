Eskişehir'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karageyikli Mahallesi Akçaören mevkisinde bulunan "Roma yerleşimi ve nekropolü" olarak tescilli 1. derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin kaçak kazı yaptıkları ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, 6 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerine aykırı davranıp maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 5 bin 400 lira idari ceza uygulandı.