Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başören Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı öne sürülen İ.A'yı yanındaki aletlerle yakaladı.

Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.