Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkurt Mahallesi Köyarkası mevkisinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen S.S, M.G. ile M.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramada, mezar yeri tespitine yarayan 2 bakır çubuk, 2 derinlik ölçme aleti, 1 kalibrasyon cihazı, 1 batarya ile 1 tabanca ve bu tabancaya ait 35 fişek ele geçirildi.