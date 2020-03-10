Eskişehir'de kaçak kazıya 20 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak kazıya 20 gözaltı

7 saat önce

ESKİŞEHİR'de 4 farklı alanda define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de kaçak kazıya 20 gözaltı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de 4 farklı alanda define bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerindeki 4 farlı alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan kaçak kazı alanlarında, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerde 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Tarihi eserler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:50 Kaynak: DHA
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