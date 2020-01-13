Eskişehir'de kaçak parfümlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak parfümlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak parfümlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçak parfümlerle yakalanan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi girişinde bir otomobili takibe aldı. Sürücü, "dur" ihtarına uymayıp yoluna devam etti.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki sürücüsü gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramalarda ise yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen dünyaca ünlü markalara ait bin 159 adet parfüm bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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