Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu
5 saat önce
Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Eskişehir
'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Aracın dorsesinde yapan polis, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:47 Kaynak: AA
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