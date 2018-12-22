Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu

5 saat önce

Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de bir tırın dorsesinde 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Aracın dorsesinde yapan polis, çuvallar arasına saklanmış 53 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:47 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı

Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:46:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]