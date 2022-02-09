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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

09.02.2022 09:54
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 bin 600 dal bandrolsüz sarılmış sigara, 3 bin 600 dal sahte bandrollü makaron ile 13 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Eskişehir, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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