Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilo tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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