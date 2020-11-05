Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 787 kilogram kaçak tütün, 137 bin 400 dal makaron, 11 bin 760 dal sarılmış sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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