Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 boş makaron, 287 kilogram tütün, 24 sahte tütün ambalajı, 1 tabanca ile 1 av tüfeği el geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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