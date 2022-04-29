Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

29.04.2022 19:15
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 307 bin dal makaron, 59 bin 260 dal sarılmış sigara, 163 kilogram tütün, 330 paket sigara, 240 adet mükerrer kullanılmak üzere sökülmüş bandrol ile 2 elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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