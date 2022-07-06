Durdurulan araçta yapılan aramada, 9 bin 900 dal tütün basılmış dolu makaron, 12 kilo 492 gram kıyılmış açık tütün, 29 bin 200 boş makaron, elektronik tartı ile tütün sarmada kullanılan makine ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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