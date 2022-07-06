Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı.
Devriye faaliyeti yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.
Durdurulan araçta yapılan aramada, 9 bin 900 dal tütün basılmış dolu makaron, 12 kilo 492 gram kıyılmış açık tütün, 29 bin 200 boş makaron, elektronik tartı ile tütün sarmada kullanılan makine ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika