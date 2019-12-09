Eskişehir'de kaçak sigara ve kozmetik ürünleri ele geçirildi

Eskişehir'de 37 bin 150 paket bandrolsüz sigara ve 89 kolide 52 bin 144 faturasız kozmetik ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri devletin vergi kaybının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla sigara ve kozmetik ürün kaçakçılığı yaparak piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 37 bin 150 paket bandrolsüz sigara ve 89 kolide 52 bin 144 muhtelif marka, renk ve ebatlarda faturasız kozmetik ürün bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.