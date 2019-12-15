Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonuEskişehir'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince baskın yapılan imalathanede elektrikli sigara sarma makinesi, kaçak tütünün yanı sıra kutularca satışa hazırlanmış kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, imalathane olarak kullanılan evde kaçak sigara üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri yapılan aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, kompresör, 17 tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün bandrolü, bandrollü ve bandrolsüz olmak üzere toplam 43,5 kilo tütün, 239 kutuda 47 bin 800 filtreli boş sigara kağıdı, 43 kutuda 8 bin 600 sarılmış sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:50 Kaynak: DHA
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