Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir
'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Söz
konusu adreslerde yapılan aramalarda, namlusu açılmış kurusıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi, teçhizatlar ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:42 Kaynak: AA
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