Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu

Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Eskişehir'de Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan bir şüpheli serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Muhammet Mücahit E. ile Kaan B. tutuklandı, Hakan A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte bazı adreslere dün düzenlenen operasyonda, 7 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda namlusu açılmış kurusıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi, teçhizatlar ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Eskişehir, 3. Sayfa
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