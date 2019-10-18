Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçak silah operasyonu
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Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de kaçak silah operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.


Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca, 15 şarjör, 10 mermi, 83 av tüfeği fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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