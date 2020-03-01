Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kaçak silah ticaretine 2 gözaltı - Son Dakika
Eskişehir'de kaçak silah ticaretine 2 gözaltı
6 saat önce
ESKİŞEHİR'de, jandarmanın kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:27 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'de, jandarmanın kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mahmudiye ilçesi Türkmenmecidiye Mahallesi'nde yaptıkları çalışma sonucunda kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.A ve N.K. gözaltına alında. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 6 adet tabanca, 26 adet tabanca fişeği ile 45 adet ses fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır