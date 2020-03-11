Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
6 saat önce
Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 75 kilogram kıyılmış tütün, 600 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 75 kilogram kıyılmış tütün, 600 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, tütün ve sigara kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda ise, 600 paket bandrolsüz sigara, 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum