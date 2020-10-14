Eskişehir'de kaçak ve sahte içki denetimi - Son Dakika

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

Kent genelinde yapılan denetimlerde, içki şişelerindeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin belge yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmaması gibi hususlar kontrol edildi.

Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'nde bir iş yerinde 3 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yetkililer, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.