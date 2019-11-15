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Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe

6 saat önce

Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbeESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çok miktarda kaçak içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon çok miktarda kaçak içki ile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde kaçak ve sahte içki imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şahsın aracında yapılan aramada ise, 129 şişe 1 litrelik etil alkol, 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme, 10 adet cinsel içerikli gıda maddesi, 300 adet kit, 5 adet 1 litrelik alkollü içki kiti, 159 paket Gümrük Kaçağı sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak ve sahte içkiye darbe

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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