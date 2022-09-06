Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

06.09.2022 17:44
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede; kaçak tütün, tütün mamulleri, alkollü içecekler ve tarihi eser niteliğindeki kültür varlıklarını piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 5 ayrı adreste yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda; 122 şişe el yapımı alkol, 23 bin 320 dal sarılmış sigara, 11 bin 400 dal boş makaron, 292 paket bandrolsüz sigara, 45 biber gazı ve 3 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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