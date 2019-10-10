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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

32 dakika önce

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir ton gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir ton gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığınca Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yapıldı.

Aramada nargile tütünü imalatına yönelik laboratuvarda bir ton kıyılmış tütün, 3 hasas terazi, mikser hamur yoğurma makinası, elektronik ambalaj makinası, iki pişirme kazanı, büyük ocak, 210 şişe ve paket halinde farklı ebatlarda gıda renklendircisi ve aroma, 5 bin adeta farklı markalarda ambalaj paketi, çok sayıda marpuç, 300 adet hologram, çok sayıda etiket ve boş bidonlar ele geçirildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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