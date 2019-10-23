Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu
58 dakika önce
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 42 kilogram kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 42 kilogram kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikametlerinde kaçak sigara imalathanesi kurduğu öğrenilen 3 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 18 sigara sarma makinesi, 147 bandrol, 21 bin 200 kaçak sigara, 81 bin makaron, 42 kilogram tütün bulundu.
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