Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu
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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

58 dakika önce

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 42 kilogram kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 42 kilogram kaçak tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikametlerinde kaçak sigara imalathanesi kurduğu öğrenilen 3 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 18 sigara sarma makinesi, 147 bandrol, 21 bin 200 kaçak sigara, 81 bin makaron, 42 kilogram tütün bulundu.

Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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