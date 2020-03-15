Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 124 akıllı dijital saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adreste Çin'den yasa dışı yollardan ülkeye sokularak sosyal medya üzerinden piyasaya sürülmek istenilen kaçak saatler olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 124 kaçak akıllı dijital kol saati bulundu.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.