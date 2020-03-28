Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keskin Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu evde ve eklentilerinde yapılan aramada, 110 tütün doldurma makinesi, 39 filtreli sigara sarım makinesi, 2 kompresör, 232 kilo tütün, 52 bin 427 makaron, 7 kilo nargile tütünü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.