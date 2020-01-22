Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi Yunus timleri ekipleri, kent merkezindeki bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda 60 koli olmak üzere toplam 600 bin bandrolsüz makaron ile paketlenmiş tütünlerden tekrar kullanılmak üzere sökülen TAPDK bandrolleri ele geçirildi.
Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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