Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 bin 29 kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 200 litre kaçak alkol, 97 alkol kiti, 38 kaçak parfüm ile 11 kaçak emtia ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.