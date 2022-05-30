Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kaçakçılık soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon başlattı.

Şüphelilerin ikametindeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 153 cinsel içerikli hap, 22 bin 600 dal boş kaçak makaron, 7 bin 920 dal sarılmış sigara ile 9 bin 600 kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.