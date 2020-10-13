Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Eskişehir'de gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu ve ekipmanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 322 cep telefonu ve aksesuarlarını ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.