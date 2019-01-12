Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kaçakçılıkla Mücadele

Eskişehir'de Kaçakçılıkla Mücadele

1 saat önce

Eskişehir'de 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Eskişehir'de Kaçakçılıkla Mücadele, System.String[]
Eskişehir'de 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 60 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Çukurhisar, Eskişehir, Güncel
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