Eskişehir'de Kaçakçılıkla Mücadele
1 saat önce
Eskişehir'de 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Eskişehir
'de 60 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurhisar
Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda 60 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:29 Kaynak: AA
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