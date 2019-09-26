Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bu kişiye ait iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 92 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara pili, 17 elektronik sigara atomizeri, 163 elektronik sigara parçası ile iki elektronik sigara makinesi ele geçirildi.