Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele
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Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele

54 dakika önce

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bu kişiye ait iş yerinde yapılan aramalarda 2 bin 92 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara pili, 17 elektronik sigara atomizeri, 163 elektronik sigara parçası ile iki elektronik sigara makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele, Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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