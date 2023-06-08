Sokak ortasında tartıştığı kadını böyle darbetti, güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Sokak ortasında tartıştığı kadını böyle darbetti, güvenlik kameralarına yansıdı

08.06.2023 16:56

Eskişehir'de bir erkek, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak'taki bir iş yerinin önüne gelen kadın ile erkek arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET

Kavgaya dönüşen olayda erkek, kadını sokak ortasında darbetti. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Eskişehir'de bir kadın sokak ortasında darbedildi

İHBARA GELEN POLİS ELİ BOŞ DÖNDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu kişilere ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de bir kadın sokak ortasında darbedildi
Eskişehir'de bir kadın sokak ortasında darbedildi
Kaynak: AA
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Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında tartıştığı kadını böyle darbetti, güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak ortasında tartıştığı kadını böyle darbetti, güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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