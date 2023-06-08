Sokak ortasında tartıştığı kadını böyle darbetti, güvenlik kameralarına yansıdı

Merkez Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak'taki bir iş yerinin önüne gelen kadın ile erkek arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET

Kavgaya dönüşen olayda erkek, kadını sokak ortasında darbetti. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

İHBARA GELEN POLİS ELİ BOŞ DÖNDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu kişilere ulaşamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.