Üye Girişi
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu - Son Dakika

Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu

15.09.2021 13:06
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu, System.String[]

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, 4 haftalık araç bakım kursuna katılan kadın kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, 4 haftalık araç bakım kursuna katılan kadın kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim alan kursiyerlerden 2 çocuk, 2 torun sahibi Figen Taşçı (53), "Bu zamana kadar arabanın işlerini eşlerimiz yapıyordu. Ama artık biz de yapabiliriz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (ESMEK) kadınların isteği üzerine İnönü ilçesinde motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı eğitimlerinin verildiği araç bakım kursu açtı. 4 hafta süren eğitimlerde kursu başarıyla tamamlayan 8 kadına sertifikaları da dağıtıldı.

'KADINLAR, ARAÇ BAKIMLARINI KENDİLERİ YAPMAK İSTİYOR'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hale Kargın, kadınların bakım konusunda erkeklerden ricacı olmak istemediklerini belirterek, "Araba bakım kursumuz sadece kadınlara yönelik olarak 2016 yılından beri devam ediyor. Bu yıl farklı olarak gelen talep üzerine ilçelerde yapmak istedik. İlk talep İnönü ilçemizden geldi. Burada 8 kadın kursiyerimiz kursa katıldı. Motor bakımı, silecek değiştirme, yağ ve su bakımı, lastik değiştirme gibi konularda eğitim aldılar. Bu hizmetimiz ilçelerimizde yine kadınlara yönelik olarak devam edecek. Gelen kursiyerler otomobil ve traktör kullanan kadınlar. Bakım konularında erkeklerden ya da sanayiden ricacı olmak istemiyorlar. Bu bakımları kendileri yapmak istiyorlar. O yüzden böyle cesaretli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen motive kadınlarla bu yola çıktık" diye konuştu.'ERKEK SÜRÜCÜLERE GÖRE DAHA İSTEKLİLER'Kadınların erkeklere göre bakım konusunda daha istekli olduklarını ifade eden Bakım Onarım Daire Başkanlığı'nda görevli makina teknikeri ve aynı zamanda kurs eğitmeni Gökhan Gökbel, "2016 yılından bu yana kadınlar için bu kursu düzenliyoruz. Yaklaşık 90 kadınımıza bu kursla ulaştık. Motor, yağ, silecek, lastik bakımları. Aynı zamanda araçların elektrik aksamlarındaki bakımlar var. Teorik ve uygulamalı olarak ders veriyoruz. Uygulamada erkek sürücülere göre daha istekliler ve kaliteli bakım yapıyorlar. Daha önceki yıllarda kursiyerlerimize yazılı sınav da yaptık. Yüzde 70 üzerinde başarı vardı. Tabii ki bu bize mutluluk veriyor. En çok zorlandıkları konu lastik değiştirme oluyor. Bijonları açmakta zorlanıyorlar ama işin nasıl yapıldığını, işleyişini öğreniyorlar" dedi. 'BU ZAMANA KADAR EŞLERİMİZ YAPIYORDU'Daha önce araç bakımlarını eşlerinin yaptığını söyleyen Figen Taşçı, "Araba bakım kursu açılacağı ilk söylendiğinde heyecanlanmıştık. Araba kullanıyordum ama arızada ne yapılacağını bilmiyordum. Şimdi artık en azından arabanın suyunu değiştirebilirim, yağının azalıp azalmadığını bilebilirim. Bu zamana kadar arabanın işlerini eşlerimiz yapıyordu. Ama artık biz de yapabiliriz" dedi. Sevim Selvi (74) de 38 yıldır araç kullandığını ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyordum, orada kullandım. Daha hiç kazam yok çok şükür. Şimdiye kadar tamir işlerinden hiç anlamazdım ama artık hocamızın sayesinde bir şeyler öğrendim" diye konuştu. Kursu başarıyla tamamlayan 68 yaşındaki Şerife Sarıdağ da otomobil ve traktör kullandığını belirterek, "Ufak tefek tamirat işlerini beyim kendisi yapıyor. Onun yanında ben de biraz öğrendim. Daha iyi öğrenmek için bu kursa katıldım. Kursta motor yağının değişimini, hava filtresi ve lastiklerin değişimlerinin hepsini öğrendik" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu
Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır 13:12 Ergin Ataman, Stefan Kuntz ismine karşı çıktı: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim 10:35 Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim

Son Dakika Haberleri
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı
11:29 Messi'siz Barcelona'dan skandal performans! İsabetli şut atamadan kaybettiler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:26:17. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de, kadınlar 4 haftalık eğitimle araç bakım ustası oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement