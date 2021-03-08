Eskişehir'de Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi - Son Dakika

Eskişehir'de Kadınlar Günü için yürüyüş düzenledi
08.03.2021 22:01
ESKİŞEHİR'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyip, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.
ESKİŞEHİR'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenleyip, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.
Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Eskibağlar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar, ellerinde pankartlarla İstiklal Mahallesi adalar mevkiine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında meşale yakıp sloganlar atanlar, kadın cinayetlerini de protesto etti. Kalabalık daha sonra müzik eşliğinde dans ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipler de kadınların yürüyüşleri sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.
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