Eskişehir'de kadınlar için spor etkinliği başlatıldı - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sağlıklı yaşam için güne sabah sporu ile başlıyoruz" sloganıyla kadınlara özel spor etkinliği başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Spor Sahasında bir araya gelen kadınlar güne sporla başladı.

Pandemi sürecinde spordan uzak kalanların fiziksel mesafeyi korumak şartıyla sporla iç içe olmasını hedefleyen proje kapsamında, fitnes, aerobik, pilates yapıldı.

Antrenörler tarafından fiziksel mesafelere dikkat edilerek spor yapılan spor etkinliğinin yaz boyunca hafta içi her gün sabah 9.30 ila 10.30 arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.