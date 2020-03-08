Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü - Son Dakika
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Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü

26 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde dövizlerle kadına şiddete karşı yürüdü.

Eskişehir'de kadınlar şiddete karşı yürüdü, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ellerinde dövizlerle kadına şiddete karşı yürüdü.

Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Tepebaşı ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Kadınlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Porsuk Bulvarı'na kadar gelirken, 'Bir yaşamda kararlı, direnişte ısrarcıyız' yazılı afiş taşıdı. Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan platform üyesi Umut Özge Yılmaz, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Kadın cinayetlerinin her geçen yıl daha da artarak devam ettiğini ne yazık ki her gün aldığımız yeni haberlerden biliyoruz. Kadınlar kah sokak ortasında, kah evde, kah koruma altında ve boşanma davası çıkışında öldürüldü. Koruma kararı istediği halde verilmediği için kadınlar erkek şiddetiyle öldürüldü veya yaralandı. Ayrılma veya boşanma isteği bahane gösterilerek kadınlar öldürüldü. Evlenme teklifini kabul etmediği gerekçesiyle kadınlar öldürüldü. Şiddetten kaçarak sığınma evinde yaşayan kadınlar öldürüldü. Erkek arkadaşı olduğunu ailesi öğrendiği için kadınlar öldürüldü" dedi.

Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı kadın dayanışması sağladıklarını belirten Yılmaz, "Tacize, tecavüze, eşitsizliğe, savaşa karşı gücümüzü kadın dayanışmasından alıyoruz. Biz kurduğumuzda daha da güzelleşecek dünya için mücadelemizden ve direnişimizden asla taviz vermiyoruz. Hiçbir kız kardeşimizin kendini çaresiz ve yalnız hissetmediği, gerçek bir eşitliğin ve özgürlüğün dünyasının kurulduğu güne kadar yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Asla yalnız yürümeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan da katılarak destek verdi. Konuşmaların ardından kadınlar, halay çekerek eğlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de etkinlik boyunca çevrede güvenlik tedbiri aldı.


Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
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