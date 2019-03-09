Eskişehir'de Kadınlar Toplantıda Buluştu

Eskişehir Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Eskişehir Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla toplantı düzenlendi.



Kent merkezindeki bir otelde yapılan toplantıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral Mehmet Özlü'nin eşi Şehnaz Özlü, vali yardımcıları ve kaymakam eşleri, daire müdürleri ile şehit ve gazilerin eşleri, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Milletvekili Günay, toplantıda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların saygın yaşam, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve fırsat eşitliğinin sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin bir simgesi olduğunu belirterek, kadınların bu önemli günü kutladı.



Vali Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak ise varlıklarıyla hayatın her alanında yer alan kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatı olduğunu dile getirerek, Anadolu topraklarında ve Türk kültüründe kadının hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temeli olduğunu vurguladı.



Kadının toplumu şekillendiren ve iyiliğe dönüştüren, ülkeye istikamet çizen kutsal varlıklar olduğunu anlatan Çakacak, şunları kaydetti:



"Kadın mutlu olduğu sürece içinde yaşadığı toplumu mutlu etmiştir. Kadın huzurlu olduğu sürece toplumu, huzurun merkezi haline getirmiştir. Kadın umut içindeyse o toplum geleceğine umutla bakmıştır. Kadın ışık olduğu sürece toplum, o ışığın aydınlığında yürüyebilmiştir. Bizler kadınlarımızı girişimcilik kaynağından beslenen, cesaret nakışları ile nakşedilmiş bir ruha sahip kılarsak, sosyal yaşamın her alanını kadınlarımızla kuşatırsak işte o zaman onlara üçüncü sayfa haberlerinde rastlamayız. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir."



Konuşmanın ardından kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

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