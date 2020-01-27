Eskişehir'de kadınlara çalışma hayatı ve sendikal faaliyetler eğitimi verildi - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, kadınların 24 saat güvenilir, temiz ve güzel ortamlarda çalışmaya ihtiyacı bulunduğunu, bu sağlanırsa çalışma hayatına katılımlarının artacağını söyledi.

Yıldız, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'teki kadın üyelerin sayısının son yıllarda yükseldiğini belirtti.

Kadınların çalışma hayatı ve sosyal hayata katılmaları için büyük gayret sarf edilerek projeler üretilmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu projelerin kesişen noktası, yeterliliklerini ve yeteneklerini geliştirmekten geçiyor. Kadınlarımıza sonuna kadar her türlü fırsatı vereceğiz. Kadınlarımızın 24 saat güvenilir, temiz ve güzel ortamlarda çalışmaya ihtiyacı var. Bunu yaparsak zaten onların çalışma hayatına katılımını artırırız. Hak-İş için kadın çalışmaları son derece önemli. Bu anlayışla Kadın Komitesini kurduk. Kadınların çalışma hayatındaki gücüne yönelik bir gayretin ve mücadelenin içindeyiz."

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de sendikal ve çalışma hayatında kadının daha etkin olmasını amaçladıklarını anlattı.

Programda kadın çalışanlara çalışma hayatı ve sendikal faaliyetler hakkında bilgiler verildi.