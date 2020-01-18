Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
7 saat önce
Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:56 Kaynak: AA
Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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