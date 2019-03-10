Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Kadınlara "Finansal Okur-yazarlık" Eğitimi

Eskişehir'de Kadınlara "Finansal Okur-yazarlık" Eğitimi

41 dakika önce

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Finansal okur-yazarlık" eğitiminde kadınlarla buluştu.

Eskişehir'de Kadınlara
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Finansal okur-yazarlık" eğitiminde kadınlarla buluştu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Günay, kadınların ailenin ve ekonominin temeli olduğunu belirterek, kadınların aile bütçesini yöneten, verdiği kararlarla hem aile ekonomisini hem de ülke ekonomisine destek verdiğini kaydetti.

Kadınlar bilinçlendikçe, etkin bütçe yönetimi yapabileceklerini ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisinde kadınların iş gücüne katılımında çok önemli gelişmeler gerçekleşti. Son 12 yılda kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 23,3'den yüzde 34,8'e yükseldi. 2005'te yüzde 20,7 olan kadın istihdam oranı, 2018'de yüzde 27,7'e çıktı. Yani son 12 yılda, kadın çalışan sayısı yüzde 75'den fazla arttı. 2017-2018 döneminde kadın girişimci sayısı yüzde 10 arttı. Ancak bunu yeterli görmüyoruz, 2023 hedefimiz yüzde 41'dir. Yapılan çalışmalar, kadınların eğitimine ve istihdamına yapılan 1 dolarlık yatırım ekonomiye 5 ila 7 dolar arasında katkı sağlamaktadır. Kadının ekonomiye güç katacağı, refahın anahtarının kadında olduğu unutulmamalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:55 Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Eskişehir, Politika
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