Son dakika haberi... Eskişehir'de kumar operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de kumar operasyonu
13.12.2020 12:21
Son dakika haber... Eskişehir'de bir işletmede kumar oynadıkları iddia edilen 18 şüpheliye ceza yazıldı.
Eskişehir'de bir işletmede kumar oynadıkları iddia edilen 18 şüpheliye ceza yazıldı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir kafeye Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, operasyon düzenledi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 18 kişiye kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerine uymamaktan 113 bin 400 lira para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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