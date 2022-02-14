Eskişehir'de kahvehaneci cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan'ın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan katil zanlısı Hüseyin Ö. ile ona kaçışı için yardım ettikleri öne sürülen Serkan K. (35) ve İran uyruklu Behrouz M'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Hüseyin Ö, gazetecilere, kendisinin haklı olduğunu savunarak olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Hüseyin Ö'nün ifadesinde, Gürcan'ın da olduğu masada kumar oynadıklarını, aralarında çıkan tartışma sırasında küfürleştiklerini, ardından silahını ateşleyerek olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Öldürülen Ali Bahri Gürcan'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51) ile iş yerine gelen Hüseyin Ö. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ile vurularak yaralanan Gürcan kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan Hüseyin Ö. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.