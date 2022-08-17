Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı

17.08.2022 14:58
Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 4 ay hapis cezası bulunan Ş.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan M.K., hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Y. ve tehdit suçundan 18 gün hapis cezası bulunan Y.P. isimli 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Farklı suçlardan hapis cezaları bulunan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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