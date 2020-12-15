Eskişehir'de kamu-üniversite-sanayi iş birliği toplantısı

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Salonu'ndaki toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından kurul üyeleri tarafından kurulun faaliyetlerinin planlanması ve Eskişehir'de yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.