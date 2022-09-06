Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

06.09.2022 10:25
Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi ile Ziyapaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 AT 130 plakalı kamyonet, 09 AEZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, bacağından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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