Kaza, Atatürk Caddesi ile Ziyapaşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 AT 130 plakalı kamyonet, 09 AEZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü, bacağından yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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