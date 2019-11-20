Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de kamyonetle tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Fatih Mehmet Tunçay idaresindeki 03 SE 750 plakalı kamyonet, Eskişehir- Kütahya kara yolunun 26. kilometresinde Cenan Erdoğan'ın kullandığı 34 GN 2892 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Tunçay ile aynı araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir'deki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuruma yuvarlanıp yanan kamyonetten sağ çıktı
TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 18:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de kamyonetle tır çarpıştı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]