Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

21.06.2022 16:56
Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Numanoluk Mahallesi yakınında Seyit Ahmet T. idaresindeki 66 ABG 338 plakalı kamyon ile Davut Tekin'in kullandığı 26 AEZ 681 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Huri Sevinç ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Seyit Ahmet T. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Seyit Ahmet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:31:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement