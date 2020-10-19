Eskişehir'de kamyonun açılan damperi yön levhasına zarar verdi - Son Dakika

Eskişehir'de hareket halindeki kamyonun damper kısmının açılması sonucu yol kenarında bulunan yön levhası zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 26 SD 341 plakalı plastik yüklü kamyonun, Eskişehir- Ankara kara yolunda Alpu kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle damper kısmı açıldı.
Kamyondaki plastik yük yola saçılırken, açılan damper yön tabelasını yerinden söktü.
- Kaynak: AA
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