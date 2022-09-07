Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

07.09.2022 16:58
Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de, kamyonun arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki Kerim Fırat (26) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, kamyonun arkadan çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki Kerim Fırat (26) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı ise yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara yolu Sivrihisar ilçesi girişinde meydana geldi. Çetin Yıldız kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyonla önünde giden Mert Kara (25) yönetimindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Kerim Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Çetin Yıldız, jandarma ekiplerince ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Çetin Yıldız, Sivrihisar, Eskişehir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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