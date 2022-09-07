Kaza, Eskişehir- Ankara yolu Sivrihisar ilçesi girişinde meydana geldi. Çetin Yıldız kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyonla önünde giden Mert Kara (25) yönetimindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Kerim Fırat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Çetin Yıldız, jandarma ekiplerince ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çetin Yıldız, Sivrihisar, Eskişehir, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kamyon, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.